Вашингтон, 10 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Распространение оружия, которое США уже передали Украине, в другие страны невозможно остановить. Об этом в статье The Hill написали политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Утечка оружия США с Украины уже произошла, уверены авторы. Аналитики также отметили, что практически невозможно проконтролировать, чтобы киевский режим, использующий американское вооружение, не втянул Штаты в конфликт с Россией. Пентагон не может направить на место проведения боевых действий своих специалистов для контроля за оружием.

Авторы сравнили распространение оружия за пределы Украины с приготовлением мяса на гриле, когда при жарке стейка часть жира стекает вниз. И подчеркнули, что «США остаётся надеяться, что жир не вызовет большего пожара».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё ни одному государству в истории не оказывалась такая обширная военная поддержка, которую сейчас получает от США и стран НАТО Украина. На заседании Совета Безопасности ООН 10 декабря постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что сумма на вооружение киевского режима превысила военные бюджеты стран НАТО.

Постпред также отметил, что все преступные действия в виде поставок оружия Украине отслеживаются и фиксируются.