Токио, 10 декабря, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Минобороны Японии намерено разместить гиперзвуковое оружие на островах. По сообщениям зарубежных СМИ, в этих целях создадут два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны к 2026 году.

hotelkaribe.com Хоккайдо

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Стало известно, что гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км может появиться на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю.

Новые подразделения будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. После достижения определенной высоты блок отделяется от ракеты-носителя и устремляется к цели. Отмечается, что их труднее перехватывать, чем обычные ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ради будущих поколений мира страны должны отказаться от использования ядерного оружия и ликвидировать вооружение, которое уже есть. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама в видеообращении к участникам первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в Хиросиме.