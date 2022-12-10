Вашингтон, 10 декабря, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Ради будущих поколений страны мира должны отказаться от использования ядерного оружия и ликвидировать вооружение, которое уже есть. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама в видеообращении к участникам первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в Хиросиме, сообщило японское издание Kyodo.

Whitehouse.gov Барак Обама

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«Ради наших потомков мы должны стремиться к миру, свободному от ядерного оружия», — отметил Обама.

Он рассказал, что никогда не забудет свою поездку в Хиросиму в 2016 году, так как она укрепила его «приверженность уменьшению угрозы ядерного оружия во всем мире».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил надежду, что встреча в Хиросиме принесёт конкретные результаты, которые необходимы в связи с нестабильной обстановкой в мире.

«Надеюсь, что эта конференция станет важным шагом на пути к запрещению ядерного оружия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что страна стоит на пороге новой фазы в связи усилением ядерного вооружения в России и КНР. С такой речью он выступил на церемонии вступления в должность нового главы Стратегического командования вооруженных сил.