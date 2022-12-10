Сеул, 10 декабря, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Евросоюз и Южная Корея должны объединиться при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA). Такое мнение высказал в интервью Euractiv министр торговли страны Дукгын Ан.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Ан отметил, что есть предпосылки для совместной работы Евросоюза и Южной Кореи и обоюдными действиями возможно сделать закон о снижении инфляции более совместимым с ВТО, что позволит не создавать проблем для стратегической промышленности.

По его мнению, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы свести к минимуму «дискриминационное воздействие» закона.

«В случае, если станет очевидно, что они ничего не могут сделать или если они не проявят никакого желания работать с нами, чтобы найти правильное решение, нам придется найти другую альтернативу», — предупредил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый в США Акт о снижении инфляции (IRA) может привести к торговой войне с Евросоюзом, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.