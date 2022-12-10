Доха, 10 декабря, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Американский футбольный обозреватель Грант Валь умер в Дохе во время матча чемпионата мира. Об этом в Twitter сообщил журналист National Public Radio Рассел Льюис.

Скорбь

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Грант Валь скончался, освещая матч четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.

Свои соболезнования в связи с кончиной обозревателя выразила Федерация футбола США.

Как сообщало ИА REGNUM, Аденор Леонардо Бакши, известный как Тите, тренировавший футболистов сборной Бразилии, уволился со своей должности после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.