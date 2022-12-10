Вашингтон, 10 декабря, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Планы заблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа обсуждались ещё до штурма Капитолия в контексте «подготовки» к президентским выборам в США. Об этом сообщил американский журналист Мэтт Таибби.

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«Завершив блокировку Трампа, руководство Twitter приступило к обработке новой власти. Они готовились заблокировать (аккаунты) будущих президентов и администрации Белого дома — возможно, даже Джо Байдена», — отметил он.

Журналист также заявил об «эрозии стандартов внутри кампании, которая постигла её за несколько месяцев до январских событий». По его данным, основы для блокировки аккаунта Трампа были заложены задолго до штурма Капитолия. Так, в октябре 2020 года руководство Twitter создало специальный канал, где обсуждало возможность блокировки учётных записей лиц, имевших отношение к президентским выборам, в частности, высокопоставленных политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря миллиардер и владелец Twitter Илон Маск сказал, что не будет скрывать от общественности выявленные случаи цензурирования и сокрытия важной информации в его сети.