Вашингтон, 10 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Россия не будет мириться с единоличной властью Америки, а выйдет с вызовом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии, отставник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

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По мнению Макгрегора, США после окончания холодной войны начали злоупотреблять своим влиянием, запугивали страны, навязывали всем свою волю.

«Нам это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: «Мы не позволим вам больше нас третировать», — предупредил полковник и добавил, что мир пока не находится в состоянии глобального конфликта. Но если Америка пошлёт «русским сигнал, что собирается что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон».

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи Twitter в Африке положительно оценили слова президента РФ Владимира Путина о том, что африканцы знают о России.