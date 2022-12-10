Алеппо, Сирия, 10 декабря, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Свыше 400 продуктовых наборов доставлено в провинцию Алеппо (Сирия) российскими военными Центра по примирению враждующих сторон. В каждом из них более 9 кг продуктов, сообщили в организации.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

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«В рамках гуманитарной акции доставили в населённый пункт Айн-эль-Байда провинции Алеппо более 4 тонн продуктов питания первой необходимости. Всего военнослужащие выдали местному населению более 400 продовольственных наборов», — говорится в сообщении ЦПВС.

Жители Алеппо получат муку, рис, растительное масло, чай и сгущённое молоко. За гуманитарную помощь военнослужащих поблагодарил глава местной администрации Абдурахман Ибрагим.

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«Мы давно дружим с россиянами, и, надеюсь, вместе мы достигнем общей цели», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо вновь вспыхнули боевые действия между враждующими группировками боевиков. Тогда погибли 58 человек.