Николаев, Украина, 10 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Состав с самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика» и колонна бронетранспортёров переброшены в Николаев вооружёнными силами Украины. Об этом рассказал РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев.

Vadim Indeikin Самоходная артиллерийская установка (САУ)

Читайте также: Житель украинского Николаева рассказал о нехватке еды и воды

«Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города… Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой», — отметил он.

Артиллерия прибыла на железнодорожный вокзал, а БТР проследовали по центру города. На кадрах, снятых в Николаеве, также видны боевые машины пехоты и около одиннадцати платформ, на которых стоят самоходные артиллерийские установки 122-миллиметрового калибра. Техника помечена символикой украинских войск и, по предположению подпольщика, отправлена через город транзитом.

«Они идут большими объёмами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идёт с Одессы, скорее всего, на Донбасс», — пояснил Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря житель Николаева рассказал о тяжёлой ситуации с продовольствием в городе. Люди вынуждены стоять в очередях за водой и получают чёрствый хлеб раз в три дня.