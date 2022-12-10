Киевские боевики перебрасывают вооружение через Николаев
Координатор подполья в Николаеве рассказал о поставке в город дополнительной артиллерии и БТР
Николаев, Украина, 10 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Состав с самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика» и колонна бронетранспортёров переброшены в Николаев вооружёнными силами Украины. Об этом рассказал РИА Новости координатор городского подполья Сергей Лебедев.
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Артиллерия прибыла на железнодорожный вокзал, а БТР проследовали по центру города. На кадрах, снятых в Николаеве, также видны боевые машины пехоты и около одиннадцати платформ, на которых стоят самоходные артиллерийские установки 122-миллиметрового калибра. Техника помечена символикой украинских войск и, по предположению подпольщика, отправлена через город транзитом.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря житель Николаева рассказал о тяжёлой ситуации с продовольствием в городе. Люди вынуждены стоять в очередях за водой и получают чёрствый хлеб раз в три дня.