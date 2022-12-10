Москва, 10 декабря, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Солдаты ВСУ, попавшие в плен, уже не первый раз рассказывают, что в нацбатальонах подвергаются физическим и моральным истязаниям со стороны иностранных наёмников. Очередное признание пленного украинца Александра Мерлена опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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Мужчина рассказал, что киевская армия многонациональна. Он часто слышал польский и американский языки.

«Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались. Применяли физическую силу, некоторые бойцы говорили, что даже были конфликты, когда наёмники предлагали вступать в сексуальные связи. При отказе обещали применить грубую силу, говорили, либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — признался Мерлен.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие, побывавшие в плену, рассказывают о пытках и издевательствах над ними украинских националистов. Эти показания фиксируют следователи.