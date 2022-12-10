Вашингтон, 10 декабря, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В министерстве обороны США уже в течение нескольких месяцев рассматривают возможность передачи Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper. Американские власти продолжают спорить о передаче этого дальнобойного вооружения, сообщила газета Politico.

Tangopaso БПЛА MQ-9 Reaper

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«В ВВС США думали, что у них есть идеальный план: взять старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их Украине, просившей предоставить дальнобойные вооружения», — говорится в статье.

Отмечается, что полемика по этому вопросу длится с марта потому, что у США есть «опасения по поводу передачи секретных технологий» Украине. Кроме того, американские власти полагают, что вооружение будет загублено напрасно, так как беспилотники с большой долей вероятности будут сбиты российскими средствами ПВО. Так произошло в начале спецоперации с турецкими БПЛА Bayraktar TB2, которые «стали мишенью для российских средств противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы». «Как американские беспилотники покажут себя в такой обстановке», неизвестно, отмечает автор статьи.

Тем не менее, по данным журналиста, в проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год ранее была внесена поправка, предусматривающая передачу 100 упомянутых беспилотников ВВС какому-либо из американских ведомств, а значит, часть из них может достаться Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, США готовят Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов, предлагающий новые возможности для поражения беспилотников и усиления противовоздушной обороны.