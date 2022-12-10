В Одесской области Украины сообщили о взрывах и воздушной тревоге
Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Сообщается о воздушной тревоге в Одесской области. Информацию распространил официальный ресурс Украины по оповещению населения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Одесса
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Перед тем как включили сирены, были слышны взрывы, информируют одесские паблики. Жителей просят не покидать укрытия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога объявлялась в части Херсонской и Запорожской областей, подконтрольной ВСУ, а также в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины.