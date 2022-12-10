Токио, 10 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Власти Японии, обновляя стратегию национальной безопасности, намерены охарактеризовать Россию как «вызывающую серьёзные опасения в сфере безопасности». Об этом сообщает газета «Асахи».

S Solomonov Флаги России и Японии

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Правительство Японии до конца 2022 года должно представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию нацбезопасности, нормы программы нацобороны и среднесрочную программу обороны.

В правящей Либерально-демократической партии Японии считают, что действия России необходимо считать «угрозой», а не «вызывающими опасения».

Отмечается, что документ может быть одобрен уже 16 декабря.

В действующей стратегии, принятой в 2013 году, указано о необходимости «продвижения сотрудничества во всех сферах и расширения японо-российских отношений в целом, что будет способствовать безопасности Японии».

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия обвинила Соединенные Штаты в финансировании оппозиции и создании угрозы безопасности.