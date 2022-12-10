Афины , 10 декабря, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Заместитель главы Европарламента Ева Кайли лишена депутатского мандата в греческой партии ПАСОК — «Движение перемен» после того, как была задержана в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции, связанного с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщило греческое издание AMNA.

Греция

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Исключение Евы Кайли из партии инициировал её лидер Никос Андрулакис. Задержан также её муж Франческо Джорджи. Они будут давать показания.

Отмечается также, что дело касается многих европейских депутатов и должностных лиц. Их подозревают в том, что «одна из стран Персидского залива влияла на финансовые и политические решения Европарламента, выплачивая значительные суммы денег или предлагая значительные подарки третьим лицам, занимающим политические посты или значительные стратегические должности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по этому же делу были арестованы экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.