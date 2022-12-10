Донецк, 10 декабря, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В ночь на 10 декабря российские военные уничтожили группу укронацистов у Донецка. Попали точно в цель, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Беспилотная разведка выявила передвижение подразделения ВСУ на фронте в районе Марьинки. По цели оперативно был нанесён удар реактивной артиллерией. На 53 секунде снаряд прилетел по группе украинских боевиков», — отчитались военкоры.

По информации Минобороны РФ, на донецком направлении активными действиями российских войск за минувшие сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, в части Херсонской области, подконтрольной ВСУ, объявили воздушную тревогу. Сирены также призывают местных жителей находиться в укрытиях в Николаевской области.