Сватово, ЛНР, 10 декабря, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Киевские боевики в ночь с 9 на 10 декабря обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в телеграм-канале.

Представительство ЛНР в СЦКК Город Сватово (ЛНР) подвергся ракетному обстрелу. Последствия

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Удар тремя ракетами был нанесен в 02:15 мск. Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент уточняется.

Поздней ночью ВСУ также нанесли удар из РСЗО HIMARS по Новопскову в ЛНР — выпустили три ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск.