Берлин, 10 декабря, 2022, 04:37 — ИА Регнум. США отступают из Персидского залива, уступая место КНР. Такое мнение высказал обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр, отметив, что в этой ситуации арабские страны намерены активизировать свою внешнюю политику.

Kaidor Персидский залив

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«Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе», — отметил журналист.

Он также написал о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ ищут новых партнёров в контексте того, что США сосредоточены на конкуренции с Китаем. Страны понимают, что им придётся противостоять Ирану без поддержки Вашингтона, и по этой причине намерены налаживать отношения с КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в ходе китайско-арабского саммита в столице Саудовской Аравии председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится к всестороннему сотрудничеству для продвижения общих китайско-арабских интересов. Товарооборот арабских стран и КНР составил более $300 млрд.