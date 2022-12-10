Вашингтон, 10 декабря, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Вашингтон в очередной раз пытается «наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах. Новые антироссийские санкции направлены на очернение «неугодных», говорится в официальном заявлении посольства РФ в США.

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В заявлении отмечается, что Вашингтон в очередной раз использует «правочеловеческую «ширму», чтобы заставить другие государства скорректировать свою внешнеполитическую линию под якобы единственно верные лекала коллективного Запада».

Новые антироссийские санкции в посольстве назвали рекламной кампанией администрации США, которая очерняет «неугодных» и навешивает ярлыки «нарушителей прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и некоторые члены ЦИК вошли в новый санкционный список минфина США.