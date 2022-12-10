Лондон, 10 декабря, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Жители Великобритании устали принимать в своих домах беженцев из Украины. Всё чаще договорённости в рамках программы «Дома для Украины» разрывают в связи с конфликтами или нарушением правил со стороны украинцев, отметил журналист Пит Прайс в статье для Liverpool Echo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

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По его словам, беженцы всё чаще становятся бездомными, и в ближайшее время эта проблема может усугубиться.

«Есть разные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты», — отметил автор статьи, назвав выселение беженцев « печальной реальностью » и отметив, что шесть месяцев — долгий срок для того, чтобы соседствовать с незнакомцами в своём доме.

Он считает, что программа «Дома для Украины» может завершиться в ближайшее время, так как «похоже, много добросердечных людей просто пошли на поводу у момента и никогда не обдумывали последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проблем с дороговизной энергоресурсов жителям Великобритании становится трудно содержать, кормить и обогревать украинских беженцев. Чувство радости от возможности помогать им сменилось стыдом за желание перестать поддерживать вынужденных мигрантов с Украины, отмечала ранее журналист The Daily Mail Дженни Мюррей.