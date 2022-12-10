Британцы устали от украинских беженцев — СМИ
Liverpool Echo: всё чаще беженцы с Украины в Великобритании становятся бездомными
Лондон, 10 декабря, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Жители Великобритании устали принимать в своих домах беженцев из Украины. Всё чаще договорённости в рамках программы «Дома для Украины» разрывают в связи с конфликтами или нарушением правил со стороны украинцев, отметил журналист Пит Прайс в статье для Liverpool Echo.
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По его словам, беженцы всё чаще становятся бездомными, и в ближайшее время эта проблема может усугубиться.
Он считает, что программа «Дома для Украины» может завершиться в ближайшее время, так как «похоже, много добросердечных людей просто пошли на поводу у момента и никогда не обдумывали последствия».
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проблем с дороговизной энергоресурсов жителям Великобритании становится трудно содержать, кормить и обогревать украинских беженцев. Чувство радости от возможности помогать им сменилось стыдом за желание перестать поддерживать вынужденных мигрантов с Украины, отмечала ранее журналист The Daily Mail Дженни Мюррей.