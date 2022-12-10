Варшава, 10 декабря, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский считает, что ЕС в ситуации с военным конфликтом на Украине «вонзил нож в спину» его стране. Об этом он заявил британскому изданию The Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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По словам финансиста, заморозка Еврокомиссией финансирования Польши в рамках восстановления экономики от пандемии коронавируса расценивается как предательство со стороны Евросоюза.

«Идёт борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину», — сказал Тадеуш Косьчиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, электрический забор для усиления границы с Калининградской областью России построят в Польше. Его протяжённость составит почти 200 км, ограждение будет находиться под напряжением, сообщило управление пограничной охраны страны.