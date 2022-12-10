Москва, 10 декабря, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Грузия подвергается провокациям со стороны Украины и некоторых стран Запада. Её призывают открыть «второй фронт» для России в Абхазии и Южной Осетии, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

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В этом свете он назвал необходимыми регулярные контакты официальных представителей Грузии, Абхазии и Южной Осетии в формате Женевских дискуссий по Закавказью. Представитель МИД также отметил, что такая необходимость обусловлена геополитической обстановкой.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что со стороны Киева такие призывы звучали открыто. По его мнению, такое развитие событий превратило бы страну в полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Ираклий Гарибашвили говорил о том, что правительство Грузии не оставит попыток взять под контроль Абхазию и Южную Осетию.