Токио, 10 декабря, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, которые привели к росту спроса на энергоносители, в будущем увеличат зависимость развивающихся стран от действий Москвы. Об этом рассуждает эксперт на страницах издания японской корпорации Nihon Keizai.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Через пять лет, когда масштабные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. По мнению представителя национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютака Сиракава, с дефицитом увеличится количество развивающихся стран, которые будут активно идти на контакты с Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что страны Балтии больше других государств Европы пострадали от последствий антироссийских санкций. При этом они намерены продолжать выступать за усиление мер давления.