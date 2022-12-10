Николаев, Украина, 10 декабря, 2022, 03:46 — ИА Регнум. На части Херсонской области, подконтрольной ВСУ, объявили воздушную тревогу. Сирены также призывают местных жителей находиться в укрытиях в Николаевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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О воздушной тревоге сообщили местные власти. Ранее сирены также зазвучали в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, два объекта инфраструктуры были повреждены в результате ударов 8 декабря в Николаевской области.