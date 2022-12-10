Вашингтон, 10 декабря, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что страна стоит на пороге новой фазы в связи усилением ядерного вооружения в России и КНР. С такой речью он выступил на церемонии вступления в должность нового главы Стратегического командования вооруженных сил, которая проходила в штате Небраска.

U.S. Secretary of Defense Ллойд Остин

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«Соединенные Штаты находятся на пороге новой фазы, в рамках которой мы впервые столкнёмся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Россия тоже модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — отметил Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что ядерное вооружение также модернизируется в США, напомнив о завершении разработки нового американского бомбардировщика В-21. Подтверждений расширяющейся ядерной мощи РФ и КНР глава Пентагона не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты испытывают Россию на прочность, подталкивая к столкновению крупнейшие ядерные державы. По его словам, Вашингтон запугивает мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны РФ.