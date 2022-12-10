Луганск, 10 декабря, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что конфликт на Украине может завершиться при условии её полного разоружения. Своим видением разрешения ситуации он поделился с ТАСС.

Council.gov.ru Родион Мирошник

Читайте также: Генсек НАТО Столтенберг предрёк войну РФ с Североатлантическим альянсом

«Основной и главной целью спецоперации была и остаётся ликвидация угрозы национальной безопасности России со стороны гибридного режима, выстроенного Западом на Украине. Для завершения конфликта для Украины и её населения должно произойти полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния извне», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что необходимость искоренения нацизма на Украине возникла именно потому, что она длительное время находилась под иностранным влиянием.

«Искоренение нацизма и наказание военных преступников — это уже ликвидация последствий долгосрочного иностранного влияния на страну и её народ», — добавил Родион Мирошник.

Подводя итог, дипломат сказал, что «Россия не потерпит рядом государство-марионетку, которое выполняет роль камикадзе, направляющего свой самолёт в нашу сторону. Даже камикадзе, если он безоружный и без самолётов, большой опасности не представляет. И тем более он не опасен, если его никто не готовит, не вооружает и не направляет на смерть ради чужих, а не его собственных интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что киевский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом.