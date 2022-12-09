Стокгольм, 10 декабря, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что киевский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом. Своё мнение он высказал в одном из ток-шоу на норвежском телеканале NRK.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

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«Война на Украине выйдет из-под контроля и перерастёт в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что ощущает ответственность и серьёзность в судьбоносное время для Европы и Норвегии. Но при этом поддерживает Украину и её военные действия.

«Если что-то пойдёт не так, всё может обернуться ужасным образом. В какой-то момент разговоры становятся бесполезными. Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины. Только сильная Украина ведёт к миру», — заявил Йенс Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, об участии США в управлении поставленными на Украину РСЗО HIMARS заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Он высказался на заседании Совета Безопасности ООН.