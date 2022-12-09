Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Ещё ни одному государству в истории не оказывалась такая обширная военная поддержка, которую сейчас получает от США и стран НАТО Украина. На заседании Совета Безопасности ООН 10 декабря постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что сумма на вооружение киевского режима превысила военные бюджеты стран НАТО.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

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«Столь масштабная военная поддержка, наверное, не оказывалась ни одному государству в истории», — сказал Небензя.

Постпред уточнил, что только от Вашингтона с февраля по октябрь Киев получил вооружения на 40 млрд долларов. Помимо материальной помощи США и союзники помогают Украине разведданными со спутников, интернет-связью, тренируют террористов ВСУ. Плюс к этому на стороне киевского режима воюют иностранные наёмники.

«Возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета Безопасности ООН представитель РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя акцентировал внимание на проблеме увеличения контрабанды оружия, предназначенного для Украины, в другие страны.