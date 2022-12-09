Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя констатировал на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что российский военно-промышленный комплекс в полной мере справляется со своими задачами. Об этом он заявил в контексте информации о том, что Иран якобы поставляет в РФ вооружение.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Он подчеркнул, что эти заявления опровергались уже неоднократно, но «бывшие западные партнёры будут пытаться сместить акцент».

«Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся», — подчеркнул Небензя.

Постпред РФ в ООН также подчеркнул, что «украинской военной промышленности практически не существует, и за неё работают ВПК западных государств», получая при этом «огромные прибыли, лишаться которых ради установления мира они не намерены».

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил о проблеме увеличения контрабанды оружия, предназначенного для Украины, в другие страны. Эту тему представитель РФ назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности ООН.