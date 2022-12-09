Вашингтон, 10 декабря, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Суд в США вынес приговор экс-полицейскому Дж. Александру Куенгу за пособничество в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Подробности резонансного дела сообщает агентство Reuters.

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Подсудимый приговорён за причастность к убийству афроамериканца к 3,5 года лишения свободы.

Установлено, что обвиняемый Куенг удерживал Флойда, в то время как его коллега Дерек Шовен прижал шею жертвы ногой, в результате чего тот умер от удушья. Шовена ранее приговорили к 22,5 года заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Джорджа Флойда рассматривает возможность подать судебный иск против рэпера Канье Уэста из-за его слов о покойном.