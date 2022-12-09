Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Все преступные действия в виде поставок оружия Украине отслеживаются и фиксируются. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 9 декабря, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Он подчеркнул, что поставщики оружия киевскому режиму столкнутся с правовыми последствиями.

Небензя отметил, что все поставки вооружений на Украину отслеживаются и уничтожаются. В этой связи оружия на западных складах становится меньше. США и союзники вынуждены закупать вооружение для Киева у третьих стран.

«Факт таких сделок недавно признал глава МИД Украины Кулеба», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, удары ВСУ по химическим предприятиям Донбасса могут стать причиной кислотных дождей. О такой опасности напомнил 9 декабря в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.