Рига, 10 декабря, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что страны Балтии больше государств Европы пострадали от последствий антироссийских санкций. При этом намерены продолжать выступать за усиление мер давления.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Из всех государств Европы именно страны Балтии сильнее и быстрее всего экономически пострадали от санкций, но это не снизило нашего намерения помочь Украине и требовать санкций в отношении России и Белоруссии. Мы на собственном примере показали, что не надо бояться и что важнее поддержать Украину, а не думать о кратковременном благе, оставляя какие-то связи с РФ открытыми», — цитирует Кариньша портал радио и телевидения Латвии lsm. lv.

Как сообщало ИА REGNUM, США вводят санкции против Воздушно-космических сил России, заявил 9 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби.