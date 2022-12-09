Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Удары ВСУ по химическим предприятиям Донбасса могут стать причиной кислотных дождей. О такой опасности напомнил 9 декабря в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

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«7 декабря нанесён удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке. Снаряды попали в хранилище серы, что вызвало пожар. Сама по себе горящая сера опасности не представляет, но при соединении её с водой образуется серная кислота, и в случае определенных погодных условий это может привести к выпадению кислотных дождей», — отметил Небензя.

Он акцентировал внимание на том, что военнослужащие Украины без колебаний атакуют здания, где содержатся опасные вещества, из поставляемого Западом оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил о проблеме увеличения контрабанды оружия, предназначенного для Украины, в другие страны. Эту тему представитель РФ назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности.