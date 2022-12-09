Доха, 10 декабря, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Blueeyes Футбол

Читайте также: Аргентинский футболист Месси забил десятый гол на чемпионате мира

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2.

Аргентина к 73-й минуте вела в счете 2:0, но «оранжевые» сравняли счёт, причем второй мяч забили на 11-й добавленной минуте. Овертайм прошёл без голов, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу Аргентины.

За путёвку в финал они сразятся с Хорватией, футболисты которой ранее обыграли сборную Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, десятый мяч отправил в ворота 9 декабря нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Благодаря этому он достиг уровня лучшего бомбардира футбольной команды страны Габриэля Батистуты.