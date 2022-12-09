Вена, 10 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС, а также выразил надежду, что защитная зона вокруг станции будет создана в ближайшее время. Заявление Гросси опубликовано на сайте компании 9 декабря.

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«Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, разрушена в результате обстрела распределительной станции на городской тепловой электростанции, что привело к полному отключению электроэнергии в Энергодаре: нет водопровода, электричества, канализации. Ситуация остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию, особенно с нашим предложением о создании зоны защиты ядерной безопасности вокруг объекта. Мы добиваемся прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это срочно необходимо», — обратился Рафаэль Гросси.

Гендиректор призвал прекратить обстрелы, поясняя, что только это обеспечит безопасность и возможность обеспечить долговременное восстановление энергоснабжения Энергодара и электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия принципиально поддерживает намерение создать вокруг Запорожской АЭС зону защиты. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявила представитель РФ Наталья Кармазинская.