Рязань, 10 декабря, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Окончены аварийно-спасательные работы в двухэтажном жилом доме, где произошло обрушение после взрыва самогонного аппарата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сергей Беляков Спасатели МЧС

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«Всего к ликвидации последствий обрушения привлечены 59 человек и 21 единица техники», — отметили в ведомстве.

По информации МЧС России, разбор завалов был завершён в 00:55 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Рязани Елена Сорокина сообщила о намерении ввести в городе режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом в жилом доме. Такое решение приняла спецкомиссия.