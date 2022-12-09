Москва, 10 декабря, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин написал ходатайство о взятии на поруки под свою личную ответственность задержанного в Ростовской области Павла Николина, который стрелял в полицейских. О принятом решении сообщается в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

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По словам Евгения Пригожина, Павел Николин ранее участвовал в штурме Бахмута, был контужен, несколько дней был без сознания, а потом перешёл границу РФ, сам того не осознавая.

«Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков отличия, он воспринял их как украинских диверсантов. Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство», — добавил руководитель ЧВК «Вагнер».

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый по делу о стрельбе по полицейским в городе Новошахтинске Ростовской области Павел Николин заявил, что служил в ЧВК «Вагнер».