Доха, 10 декабря, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Десятый мяч отправил в ворота 9 декабря нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Благодаря этому он достиг уровня лучшего бомбардира футбольной команды страны Габриэля Батистуты.

Save the Dream Лионель Месси

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После гола Месси счёт в матче со сборной Нидерландов стал 2:0. Такое же количество голов на мировых матчах на счету у футболиста Хельмута Рана (Германия). Больше мячей забили Гари Линекер (12, Англия), Теофило Кубильяс (13, Перу), Томас Мюллер (19, Германия), Гжегож Лято (20, Польша).

Как сообщало ИА REGNUM, Аденор Леонардо Бакши, известный как Тите, тренировавший футболистов сборной Бразилии, уволился со своей должности после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В матче Бразилия проиграла Хорватии со счётом 2:4.