Брюссель, 10 декабря, 2022, 00:27 — ИА Регнум. В Бельгии задержана заместитель руководителя Европарламента Ева Кайли. Её подозревают в коррупции, связанной с проведением чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре, сообщило France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

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Задержание произошло в Брюсселе. Ранее по этому же делу были арестованы экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Как сообщало ИА REGNUM, задержания состоялись после обысков. В резиденции экс-евродепутата было обнаружено €500 тысяч наличными. Арестованных подозревают в передаче другим депутатам денег и дорогих подарков. Накануне обысков генпрокуратура Бельгии предупредила о начале операции по противодействию коррупции, «связанной с одной из стран Ближнего Востока».