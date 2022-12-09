Москва, 10 декабря, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Официальный представители МИД РФ Мария Захарова проанализировала высказывания за несколько лет экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских договорённостях. В итоге прозвучал конкретный и резонный вопрос: когда Меркель говорила правду?

Mid.ru Мария Захарова

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В своём телеграм-канале Мария Захарова процитировала мнения бывшего канцлера начиная с 5 марта 2015 года. Тогда Меркель заявляла, что, если Минские договорённости будут нарушены, европейским странам придётся вводить новые санкции.

В октябре 2016 года бывший канцлер Германии заявляла, что достигнут прогресс в рамках комплекса мер по выполнению Минских соглашений — в ходе рабочего обсуждения затрагивались вопросы безопасности и политический процесс.

«Минск» — это всё, что у нас есть. К сожалению, я не могу сказать, что все пункты Минских соглашений выполнены. Необходимо установление долгосрочного режима прекращения огня. Моё мнение — не надо выбрасывать единственное, что у нас есть», — заявила Меркель в феврале 2017 года.

Уже в марте 2017 года экс-канцлер говорила о том, что США привержены минскому процессу и необходимо найти безопасное решение по Украине. При этом она отмечала, что, когда ситуация прояснится, «отношения с Россией должны быть улучшены». Меркель подчеркивала, что к тому времени Минские соглашения не достигли желаемого результата, и работа над ними продолжится в ближайшие месяцы.

В мае 2017 года Меркель вновь заявляла, что «вопрос безопасности, как это представлено в Минских соглашениях, является предпосылкой для дальнейшего прогресса в политическом процессе».

Через четыре месяца экс-канцлер Германии в очередной раз подчеркивала, что необходимо делать всё возможное для улучшения контактов по Минским соглашениям, диалог должен продолжаться.

В апреле 2018 года Меркель заявила, что Германия и Франция с Украиной и Россией продолжат искать выход из ситуации и ослаблять усилия в этом направлении нельзя, так как речь идёт о людях.

В августе 2018 года она признала, что стабильности перемирия по Минским соглашениям нет, но работа над поиском решения будет продолжена.

Затем в ноябре 2018 года экс-канцлер заявила, что, если по Минским соглашениям будет достигнут прогресс, появится возможность смягчить санкции. А так как договоренности не соблюдаются, Германия будет выступать за продолжение санкций.

В декабре 2019 года Меркель высказывала надежды, что Минские соглашения будут оживлены, ведь у президента Украины Владимира Зеленского есть определённые предложения.

А вот уже 7 декабря 2022 года Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине подготовиться к войне:

«А Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014—2015 — это не Украина сегодня. Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время».

«Вопрос предельно конкретный: когда Ангела Меркель говорила правду?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин был разочарован заявлениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях, об этом он заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке. Он допустил, что СВО следовало начать раньше, и отметил, что это не было сделано потому, что Россия рассчитывала на достижение договорённостей.