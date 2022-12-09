Цитаты Меркель о Минских соглашениях с 2015 по 2022 год — где правда?
Захарова процитировала высказывания Меркель о Минских соглашениях за 7 лет: где правда?
Москва, 10 декабря, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Официальный представители МИД РФ Мария Захарова проанализировала высказывания за несколько лет экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских договорённостях. В итоге прозвучал конкретный и резонный вопрос: когда Меркель говорила правду?
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В своём телеграм-канале Мария Захарова процитировала мнения бывшего канцлера начиная с 5 марта 2015 года. Тогда Меркель заявляла, что, если Минские договорённости будут нарушены, европейским странам придётся вводить новые санкции.
В октябре 2016 года бывший канцлер Германии заявляла, что достигнут прогресс в рамках комплекса мер по выполнению Минских соглашений — в ходе рабочего обсуждения затрагивались вопросы безопасности и политический процесс.
«Минск» — это всё, что у нас есть. К сожалению, я не могу сказать, что все пункты Минских соглашений выполнены. Необходимо установление долгосрочного режима прекращения огня. Моё мнение — не надо выбрасывать единственное, что у нас есть», — заявила Меркель в феврале 2017 года.
Уже в марте 2017 года экс-канцлер говорила о том, что США привержены минскому процессу и необходимо найти безопасное решение по Украине. При этом она отмечала, что, когда ситуация прояснится, «отношения с Россией должны быть улучшены». Меркель подчеркивала, что к тому времени Минские соглашения не достигли желаемого результата, и работа над ними продолжится в ближайшие месяцы.
В мае 2017 года Меркель вновь заявляла, что «вопрос безопасности, как это представлено в Минских соглашениях, является предпосылкой для дальнейшего прогресса в политическом процессе».
Через четыре месяца экс-канцлер Германии в очередной раз подчеркивала, что необходимо делать всё возможное для улучшения контактов по Минским соглашениям, диалог должен продолжаться.
В апреле 2018 года Меркель заявила, что Германия и Франция с Украиной и Россией продолжат искать выход из ситуации и ослаблять усилия в этом направлении нельзя, так как речь идёт о людях.
В августе 2018 года она признала, что стабильности перемирия по Минским соглашениям нет, но работа над поиском решения будет продолжена.
Затем в ноябре 2018 года экс-канцлер заявила, что, если по Минским соглашениям будет достигнут прогресс, появится возможность смягчить санкции. А так как договоренности не соблюдаются, Германия будет выступать за продолжение санкций.
В декабре 2019 года Меркель высказывала надежды, что Минские соглашения будут оживлены, ведь у президента Украины Владимира Зеленского есть определённые предложения.
А вот уже 7 декабря 2022 года Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине подготовиться к войне:
«А Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014—2015 — это не Украина сегодня. Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин был разочарован заявлениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях, об этом он заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке. Он допустил, что СВО следовало начать раньше, и отметил, что это не было сделано потому, что Россия рассчитывала на достижение договорённостей.