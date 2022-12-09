На Украине Червоноград остался практически без отопления
Червоноград, Украина, 9 декабря, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Около 70% домов в Червонограде Львовской области на Украине 9 декабря были отключены от центрального отопления. Об этом сообщает один из украинских порталов со ссылкой на главу города Андрея Заловского, который призвал население готовиться к «возможному блэкауту».
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«Люди испытывают дискомфорт, когда электроэнергии нет в течение нескольких часов, но надо понимать, что может быть ещё хуже. У нас были и такие моменты, что в некоторых районах города не было электроэнергии до 15 часов», — признался Андрей Заловский.
Мэр пояснил, что в Червонограде плотная застройка, высокая плотность населения и без центрального отопления остались почти 70% многоэтажных домов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве вводятся плановые отключения электроэнергии.