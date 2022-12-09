Рязань, 9 декабря, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила о намерении ввести в городе режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом в жилом доме. Такое решение приняла спецкомиссия, сообщила глава города в соцсетях.

Поисково-спасательная служба Томской области Обрушение дома

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«Чтобы выделить средства для восстановления пострадавшего дома, необходимо ввести режим ЧС муниципального характера. Оперативно готовится соответствующий документ», — отметила Елена Сорокина.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте частичного обрушения дома. К этим работам привлечены 20 единиц техники и 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 9 декабря. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, из-под завалов жилого дома на улице Пушкина спасли двух человек, эвакуировали десять человек.