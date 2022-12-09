Грозный, 9 декабря, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Незаменимыми в бою назвал беспилотные летательные аппараты глава Чечни Рамзан Кадыров. В телеграм-канале он опубликовал видео обучения российских бойцов использованию беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

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«Как говорится, «мал золотник, да дорог». Они очень полезны при ведении разведки, выявлении вражеских позиций и корректировки огня артиллерии», — написал Кадыров.

Обучение бойцов использованию БПЛА проходит практически на линии соприкосновения, рассказал чеченский лидер. По его словам, прошедшие обучающий курс военнослужащие смогут управлять не только этими аппаратами, но и беспилотниками больших размеров.

«Очень рад, что командиры подразделений создали все условия для своих бойцов на линии фронта по освоению и применению новейших технологий в деле защиты Родины. Это позволит более эффективно сражаться с украинско-натовскими бандитами, нанося им непоправимый урон, работать на опережение. Желаем им успехов на службе Отечеству!» — также написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Чечни призвал двигаться в спецоперации вперёд и только вперёд — до полного уничтожения бандеровцев и нацистов.