Москва, 9 декабря, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Пользователи Twitter в Африке положительно оценили слова президента РФ Владимира Путина о том, что африканцы знают о России. Они считают ответ российского лидера главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю шикарным.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

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Один из пользователей написал, что в Африке поддерживают Россию, другой подчеркнул, что РФ имеет право «защищать себя от террористов, спонсируемых Евросоюзом и США».

Один из африканцев счёл заявления Борреля заведомо расистскими.

Ранее Владимир Путин напомнил Жозепу Боррелю, что африканцы знают о России потому, что в советские годы страна помогала континенту освобождаться от колониального ига.

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Как сообщало ИА REGNUM, искренность жителей ряда африканских стран, выступающих на митингах с лозунгами о поддержке России, вызывает сомнения, заявил 8 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Позже Владимир Путин отметил, что у России сложились хорошие отношения с африканскими странами. Президент РФ предложил западным странам не создавать проблем Африке.