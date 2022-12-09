Брюссель, 9 декабря, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Задержан в Бельгии заместитель руководителя Европарламента. Его подозревают в коррупционных действиях на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре, сообщило AFP.

Revda-info.ru Задержание

Ранее правоохранительные органы арестовали в рамках расследования этого дела о коррупции бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Задержания состоялись после обысков. В резиденции экс-евродепутата было обнаружено €500 тысяч наличными. Арестованных подозревают в передаче другим депутатам денег и дорогих подарков. Накануне обысков генпрокуратура Бельгии предупредила о начале операции по противодействию коррупции, «связанной с одной из стран Ближнего Востока».