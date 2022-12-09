Вашингтон, 9 декабря, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Танкеры, которые не могут преодолеть проливы в Турции из-за отсутствия специальных страховых документов, в основном перевозят нефть не из России и, следовательно, не попадают под эмбарго. Об этом завило министерство финансов США, сообщило Reuters.

(сс) Free-Photos Танкер

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«Насколько мы понимаем, практически все задержанные танкеры перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что Турция разделяет интересы США в стабильном обеспечении стран нефтью, работа над разрешением проблемы скопления танкеров продолжается. Они ждут возможности прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, принадлежащие Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не намерена идти на уступки в вопросе страховки нефтяных танкеров, которые следуют через её проливы. Без наличия требуемых документов не могут продолжить путь 15 танкеров, в том числе 11 из них следуют в страны ЕС.