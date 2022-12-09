Киев, 9 декабря, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В Киеве вводятся плановые отключения электроэнергии. Об этом 9 декабря сообщается в релизе пресс-службы энергетической службы Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

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Всего вводится три категории графиков: свет есть и его наличие гарантировано; возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться; гарантированно нет света.

Отмечается, что график запустят пока в тестовом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, а в некоторых регионах введён режим аварийных отключений.