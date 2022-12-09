Донецк, 9 декабря, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Среди мирных жителей Донецка есть погибшие во время обстрела города украинскими боевиками.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар после обстрела

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Информация поступила от представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Данные предварительные. Информация о точном количестве пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град» 9 декабря. Атака пришлась на населённый пункт Тоненькое, а также Петровский и Ворошиловский районы города.