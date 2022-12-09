Вашингтон, 9 декабря, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В новый пакет американской «военной помощи» ВСУ войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщили 9 декабря в Пентагоне.

Система залпового огня HIMARS

Также планируется поставить снаряды натовского калибра (155 миллиметров), системы противодействия беспилотникам, бронированные машины и генераторы.

В американской администрации ранее сообщили, что общий объем нового пакета «военной помощи» составит 275 млн долларов.

При этом в администрации отметили, что намерены усилить контроль за использованием вооружения, предоставляемого ВСУ.