Москва, 9 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Персональные санкций в отношении ряда граждан Канады введены МИДом России. В список персон нон грата вошли 200 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В заявлении МИД говорится, что в ответ на вводимые Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности запрещается въезд для 200 граждан Канады.

В «стоп-лист» вошли высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима канадских властей, в их числе актёр и продюсер Райан Бойко, писательница Маруся Боцюркив, фотограф Эдвард Буртински, отставной офицер канадских спецслужб Борис Сирский.

Напомним, в ноябре 2022 года Россия запретила въезд 100 гражданам Канады.