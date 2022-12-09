Вашингтон, 9 декабря, 2022, 21:30 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года 30 сотрудников российского посольства в США будут вынуждены вернутся на Родину из-за визовых ограничений Госдепартамента. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» 9 декабря заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат отметил, что в российско-американских отношениях не наблюдается позитивных подвижек.

Антонов добавил, что сотрудники посольства России продолжают получать угрозы, их всячески пытаются склонить к предательству Родины.

Со своей стороны Россия обеспечила всех американских дипломатов визами и готова дальше работать в этом направлении, заверил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон выслал в апреле 2021 года десять российских дипломатов. Россия, в свою очередь, включила США в список недружественных стран.